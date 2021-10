Assalto alla Cgil, solidarietà dalla politica apuana: «Contro ogni forma di fascismo»

MASSA-CARRARA – Solidarietà dalla politica apuana alla Cigl a seguito dell’assalto alla sede del sindacato, due giorni fa a Roma, da parte di un gruppo di estrema destra. Il candidato a sindaco di Carrara Simone Caffaz ha espresso la sua vicinanza a Paolo Gozzani, segretario generale Cgil Massa-Carrara, a nome della coalizione di centrodestra che rappresenta: “Non mi sfugge il significato simbolico di un’azione violenta che costituisce un attentato all’organizzazione dei lavoratori che lei rappresenta in provincia e quindi alle stesse istituzioni democratiche del nostro paese – si legge nella lettera aperta di Caffaz -, così come non mi sfugge il legame che tale azione assume con il passato regime, considerato che la stessa Camera del Lavoro di Massa-Carrara fu oggetto dal 1921 al 1922 di ripetuti attacchi degli squadristi apuani che la occuparono definitivamente nel maggio del 1922. Al di là del legittimo dibattito politico e dell’altrettanto legittima diversità di opinioni presente nel nostro paese e nel nostro territorio sulle misure da adottare per combattere la diffusione della pandemia e del conseguente diritto di manifestare che deve essere riconosciuto anche a coloro che non condividono la posizione del governo, è inaccettabile e da combattere con forza l’infiltrazione tra i manifestanti di persone e organizzazioni che si richiamano allo stesso passato regime, soprattutto quando danno vita, come sabato, ad atti vergognosi e inaccettabili”.

A fianco della Cgil si schiera anche il Movimento Giovanile della Sinistra di Massa-Carrara, che si dichiara “pronto a supportare doverose manifestazioni contrarie a quanto avvenuto, a partire dalla manifestazione nazionale che avrà luogo sabato 16 ottobre a Roma, dove saremo presenti per testimoniare la nostra vicinanza”. Poi l’invito, da parte del movimento, ai i partiti, alla società civile e a tutti gli esponenti politici a “prendere una chiara e forte posizione di contrasto nei confronti di tale vicenda che ha una chiarissima ispirazione squadrista e fascista”.

Solidarietà anche da Buona Destra Massa, che “registra con estrema preoccupazione l’atto intimidatorio compiuto nei confronti della sede della Cgil di Salivoli a Piombino, il quale segue a distanza di due giorni il gravissimo attacco alla sede della Camera Nazionale Del Lavoro di Roma”. “Il proseguire di questi atti – prosegue il partito – volti a minare le fondamenta delle istituzioni costituzionali, delle quali il Sindacato fa parte, e a creare un clima di tensione sociale in un momento in cui la coesione è di fondamentale importanza per garantire la ripartenza del paese dopo l’emergenza sanitaria è ancor di più inaccettabile. Buona Destra ha nel dettato costituzionale liberale e repubblicano il punto di riferimento primo della sua linea politica e ripudia qualsiasi forma di fascismo e totalitarismo fuori dal tempo e dalla realtà che qualcuno con questi gesti vorrebbe probabilmente tornare ad imporre”.

Diverso il pensiero di Rivoluzione Allegra, secondo cui “le piazze che protestano non sono mai fasciste, le piazze fasciste sono quelle ordinate e adoranti. “Quello che scende in piazza – afferma il gruppo – è un popolo che protesta, e se protesta è perché ci sono delle leggi ingiuste. Lo scollamento tra le giuste esigenze del nostro popolo e l’organizzazione della piazza si è dimostrato con chiarezza nel momento in cui i soliti professionisti del doppio gioco hanno annunciato il corteo verso la sede della Cgil anziché puntare direttamente sui palazzi: la gente in lotta per i diritti voleva raggiungerli al solo scopo di esprimere in faccia al potere i sentimenti del nostro dissenso e della nostra determinazione, non per prestare il fianco alla taccia di violenti e alla conseguente repressione. Questi sentimenti, per Rivoluzione Allegra, sono sacri e rappresentano il motivo stesso della sua esistenza. Pertanto ci dissociamo da ogni tentativo di strumentalizzazione della protesta, indipendentemente dal colore politico, mentre rinnoviamo al nostro popolo la promessa di essere sempre dalla sua parte, senza secondi fini elettoralistici o da battaglia sotto falsa bandiera”.