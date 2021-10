Nicola Cavazzuti segretario di Rifondazione Comunista Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Si è svolto sabato 9 ottobre il congresso provinciale di Rifondazione Comunista Massa-Carrara, al termine del quale Nicola Cavazzuti, ex consigliere comunale e candidato sindaco a Massa, è stato eletto nuovo segretario. Contestualmente, ha ricevuto l’incarico di tesoriere Massimo Menconi.

L’appuntamento, svoltosi al Circolo Casa del Popolo di Casette, è stato non di mero rito ma l’occasione per rilanciare e focalizzare meglio il lavoro del partito sul territorio, rilancio già avviato da alcuni mesi. Contestualmente sono stati eletti alcuni degli organi deliberativi del partito e i delegati per i congressi regionale e nazionale, quest’ultimo dal 22 al 24 ottobre prossimi. «Una federazione la nostra, che prova a rilanciare radicamento e attività su tutti i territori della provincia, e non solo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma per un lavoro capillare e costante che è l’attività che un partito dovrebbe primariamente svolgere, per comprendere prima ancora che risolvere i problemi della gente, le sue priorità. – ha dichiarato Cavazzuti dopo l’elezione – Che noi individuiamo nel rilancio della sanità pubblica davvero universalistica, nel lavoro buono, stabile e di qualità, nella difesa dell’acqua pubblica, dei beni comuni e di servizi pubblici capillari, economici e ottimali, nella lotta alle discriminazioni di genere e per l’affermazione di una effettiva parità».