Montignoso, Lorenzetti al lavoro sulla nuova giunta: giovedì la presentazione

MONTIGNOSO – Prosegue il cammino del sindaco Gianni Lorenzetti alla guida di Montignoso. Il primo cittadino e presidente della provincia ha surclassato gli avversari nelle ultime amministrative, ottenendo il 73% delle preferenze con ottimi risultati anche nelle frazioni storicamente più difficili da conquistare per il centrosinistra, come Cinquale e Renella.

Adesso Lorenzetti è al lavoro per mettere a posto tutti i tasselli, prima di continuare sulla linea del lavoro intrapreso negli ultimi cinque anni. Giovedì mattina ci sarà la presentazione della nuova giunta, quindi l’assegnazione delle deleghe agli assessori. “In questo momento sto incontrando i partiti per avere indicazioni – fa sapere il sindaco -. Mi prenderò due giorni per pensare in modo da chiudere per giovedì”.

La prossima settimana, invece, si svolgerà il primo Consiglio comunale con l’insediamento degli eletti e il giuramento del sindaco.