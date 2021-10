A Pontremoli escono i primi nomi: ecco il toto-assessore della giunta Ferri

PONTREMOLI – La squadra è quasi completa, il nuovo sindaco del Comune di Pontremoli (Massa-Carrara) Jacopo Ferri non vede l’ora di iniziare a governare e di portare avanti il programma di Cara Puntremal. Le prime voci provenienti dal municipio vedono Clara Cavellini, candidata che ha ottenuto il massimo dei voti, come vicesindaco con delega al Turismo e alla Sanità; un’altra donna, Annalisa Clerici, si occuperà di Scuola e Istruzione. Tocca poi alla quota blu, con Patrizio Bertolini ai Lavori Pubblici, Manuel Buttini al Bilancio, Polizia Urbana e allo Sport, e Michele Lecchini all’Urbanistica, Commercio, Ambiente e problematiche connesse ai cinghiali. Sempre Lecchini, potrebbe incarnare anche la figura di presidente del consiglio comunale, anche se a deciderlo sarà il primo incontro ufficiale con il quale si insedierà la giunta e tutto il nuovo consiglio.

Hanno trovato posto anche i consiglieri Gianmarco Corchia, che dai Lavori pubblici passa alla Viabilità; Massimo Lecchini che si occuperà dei Trasporti e Paolo Parodi delle Politiche famigliari. E per la sindaca uscente Lucia Baracchini? L’anno scorso si vociferava che le sarebbe piaciuto avere una delega esterna alla Via Francigena, per la quale si è spesa molto durante gli anni del suo mandato, ma ancora la questione non è definita e molte sono le cose ancora da decidere e che verranno ufficializzate entro fine mese.