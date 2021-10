Sanac, Ricciardi (M5s): «Basta ambiguità, si salvino in blocco i lavoratori»

MASSA – “Leggere sui giornali di colpe e di meriti sulla vicenda Sanac non credo faccia un buon servizio a nessuno. Parliamo di fatti e di come, soprattutto, la politica debba far quadrato su quanto accadrà”. Esordisce così sui recenti fatti Sanac il deputato Riccardo Ricciardi, vice capogruppo 5 Stelle alla Camera, dopo la protesta dei lavoratori dello stabilimento massese (ne abbiamo parlato qui). “Ci sarà un bando, con scadenza ravvicinata, nel quale si cercherà un acquirente per Sanac – fa sapere il deputato -. Con la Viceministra Alessandra Todde, stiamo seguendo costantemente la vicenda e rivendichiamo un principio fondamentale da cui non arretreremo: non si devono fare spezzatini e si dovrà rispettare la piena occupazione. Il ministro Giorgetti che, su ex Ilva, ha tenuto la delega, dovrà seguirci su questo principio. L’attuale valutazione di Sanac si è indebolita grazie alla politica degli ultimi mesi svolta dalla committente Acciaierie d’Italia, che è ancora debitrice nei confronti dell’azienda. Se, come auspichiamo e com’è prevedibile, Acciaierie d’Italia manifesterà l’intenzione di acquisire Sanac, dovrà farlo considerando di essere innanzitutto creditrice di Sanac”.

Gli fanno eco i consiglieri 5 Stelle di Massa, Luana Mencarelli e Paolo Menchini: “Giorgetti dovrebbe chiarire come mai Acciaieria d’Italia ha smesso di comprare i mattoni refrattari da Sanac, preferendo aziende estere, alla faccia dello slogan “prima gli italiani”.

“La politica degli ultimi mesi, imposta da Giorgetti, è stata molto ambigua sul tema – prosegue Ricciardi -, abbiamo invano chiesto un tavolo di confronto, ma ora è il momento di risolvere la questione. Ribadiamo ancora una volta il principio basilare: piena occupazione per i lavoratori Sanac”.