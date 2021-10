Il consiglio comunale di Massa boccia le proposte sul suicidio assistito e sulla valorizzazione della Vandelli

MASSA – «Nell’ultimo Consiglio comuanale sono state discusse le proposte che il consigliere Alberti ed io avevamo protocollato lo scorso 8 luglio 2021: la numero 158 e la numero 159. Entrambe sono state respinte dal consiglio e contrario era il parere dell’amministrazione. Una avevo come oggetto la legge per il suicidio assistito e l’altra la valorizzazione della via Vandelli». A parlare è la consigliere comunale di Massa del Pd Elena Mosti.

«Ce l’abbiamo messa tutta il consigliere Stefano Alberti ed io, abbiamo accolto anche la proposta di emendamento consigliataci dal consigliere Cagetti, – spiega la Mosti in merito alla proposta sul suicidio assistito – ma non ce l’abbiamo fatta. Discussione densa. Una cosa mi sento di dire: farsi portavoce come consiglio comunale presso il Parlamento non è inutile come pensa il sindaco. Io credo al contrario, che proprio dal basso, dai Comuni che sono gli ultimi baluardi delle istanze e delle necessità e volontà delle persone si debba far sentire la nostra voce. Mi aspettavo una votazione negativa, ma i tavoli estivi sul Referendum Eutanasia Legale mi hanno dimostrato che la popolazione ha le idee chiare».

Per quanto riguarda invece la proposta di valorizzare la via Vandelli, la consigliere aggiunge: «Ci è stato spiegato che un capitolo ad hoc sarebbe una limitazione all’impegno e all’azione che già l’amministrazione porta vanti sulla montagna. Un capitolo vuoto. Non abbiamo però capito quanto hanno investito effettivamemte sulla Vandelli in questi 3 anni. Il costituire un capitolo apposito è un atto politico importante, è il massimo dell’interesse che un’amministrazione può esprimere, e crediamo sarebbe potuto essere uja buona occasione. La Vandelli è comunale, e qualcosa di unico, quindi perché non dedicarle uan specificità? Ai consiglieri che ovviamente hanno detto che niente è stato fatto in passato posso rispondere solo personalmente. Insieme al consigliere Carioli, quando eravamo in giunta, lavorammo presentando nei DE.CO anche la via Del Sale: uno strumento di memoria, storia, ambiente, cultura tutto da incentivare».