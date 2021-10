Sinistra Civica Ecologista: «Dalle ultime elezioni buoni segnali per il centrosinistra unito»

MASSA-CARRARA – «Le elezioni amministrative hanno registrato una generale affermazione del centro sinistra unito, vittorioso in grandi città come Milano, Napoli, Bologna e alle suppletive di Siena, ma in grado di raggiungere ottimi risultati anche nella nostra provincia». Commenta così Sinistra Civica Ecologista Massa-Carrara le ultime votazioni amministrative svoltesi lo scorso 3 e 4 ottobre in tutto il territorio nazionale e nei Comuni di Montignoso, Bagnone e Pontremoli.

«Sinistra Civica Ecologista ha sostenuto il cammino dei candidati di centro sinistra di Montignoso, Pontremoli e Bagnone, ottenendo risultati significativi per le coalizioni, con prospettive incoraggianti sul fronte dell’unità della sinistra e del centrosinistra. – aggiungono – In particolare vogliamo sottolineare il successo dei candidati dell’area di sinistra che hanno riacceso con idee ma soprattutto con il lavoro svolto sul campo (nelle amministrazioni, nei partiti, nelle associazioni) l’entusiasmo alla partecipazione politica del loro elettorato e non solo».

«A Montignoso, l’elevata percentuale ottenuta dalla coalizione testimonia il proficuo lavoro portato avanti negli anni, così come gli ottimi risultati in termini di preferenze certificano il grande contributo fornito da parte dei consiglieri indicati da Sinistra Civica Ecologista, che sarà elemento fondante della neoeletta amministrazione di centro sinistra. Il ringraziamento va a Deborak Carmassi, Elisabetta Podestà, Eleonora Petracci, Giulio Francesconi sui quali l’elettorato di Sinistra ha riposto la propria fiducia. – conclude Sinistra Civica Ecologista – Nei due comuni lunigianesi, l’affermazione del centrosinistra con Guastalli a Bagnone e il buon risultato ottenuto da Elisabetta Sordi a Pontremoli dovranno necessiariamente costituire la base per una nuova stagione dell’area progressista in quel territorio».