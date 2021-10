Sanac, Lega contro Nardi: «Vicenda decennale, Giorgetti al governo da 7 mesi». E Ferri (Iv) rincara la dose

MASSA – Il gruppo consiliare della Lega a Massa risponde alle dichiarazioni della deputata del Pd, Martina Nardi che nei giorni scorsi aveva incolpato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti di non aver risolto la situazione della Sanac (qui l’intervento). «Più di una semplice caduta di stile – affermano dal Carroccio – quella dell’onorevole Nardi: dichiarazioni inopportune nei modi e nei tempi che sanno tanto di “scarica barile” per salvarsi la faccia. Se nel corso degli anni precedenti ci fosse stata la reale volontà di fare qualcosa per Sanac ve ne sarebbe stato tutto il tempo: e lei che è onorevole da prima ancora che l’azienda andasse in amministrazione straordinaria lo dovrebbe sapere bene».

«Adesso – prosegue la Lega – tentare di smarcarsi dalle proprie responsabilità, attaccando un ministro in carica da poco più di sette mesi che si trova a gestire un problema che persiste da quasi dieci anni è atteggiamento, questo sì, demagogico e che non serve certo a salvare posti di lavoro. I lavoratori hanno pienamente ragione a sottolineare le responsabilità politiche di tutti, perché nessuno ha dimostrato di essere stato risolutivo. Verrà il tempo di chiarire e sottolineare le responsabilità presenti passate e future. Quella di Arcelor Mittal sembra ormai chiara purtroppo.

Adesso tutti i nodi degli anni passati sono tragicamente venuti al pettine: l’attuale situazione di Sanac è all’attenzione del ministro Giorgetti».

«Il tempo a disposizione è poco – conclude il partito di Matteo Salvini – ma solo nei prossimi giorni sapremo su quale soluzione è a lavoro il ministro per giudicarla e capire se sarà stato risolutivo oppure no (come i suoi predecessori). La preoccupazione è tanta perché non è solo in ballo il futuro dei nostri concittadini opera di Sanac, ma di un’intera città che non può assolutamente permettersi di mettere in discussione posti di lavoro. Ora più che mai la critica situazione di Sanac dovrebbe unire chi fa politica, non dividere».

E anche il deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri, replica per le rime alla Nardi. «L’onorevole Nardi non la butti nello scontro politico, anche nel rispetto di un ruolo istituzionale (presidente della commissione delle attività produttive) che ricopre. Proprio per quel suo ruolo noi potremmo rivolgerle le stesse accuse che ha indirizzato al ministro Giorgetti. Non lo faccio perché a me interessa trovare una soluzione. Occorre anche in politica onestà intellettuale nel ricostruire le questioni. Anche ieri sono intervenuto in Parlamento sulla Sanac e ho detto chiaramente che sta perdendo tutta la politica e aggiungo ora i nomi: Giorgetti, Di Maio, Patuanelli, Orlando, Nardi, Ricciardi, Ferri, eccetera. Tutti. Iniziando ovviamente da chi ha responsabilità dirette. Non trasformiamo un tema difficile, preoccupante per tanti lavoratori e famiglie e per diversi territori in una questione politica o nella ricerca di consenso. Si affronti con serietà il problema. Tra l’altro, il ministro Giorgetti ha lasciato la delega alla sottosegretaria Todde in continuità con il precedente ministro Patuanelli. Quello che racconta la Nardi era un segreto? È sempre stata anche una mia richiesta ma purtroppo non è mai arrivata una risposta così positiva. Io seguo da tempo la vicenda e purtroppo non ho avuto mai risposte positive né da Di Maio, né da Patuanelli che non hanno mai risolto la questione. Si è perso solo tempo, mai nessuna risposta concreta, tutto un rinvio. È evidente che con la stessa determinazione oggi mi rivolga al ministro Giorgetti e al ministro Orlando e chieda loro chiarezza e interventi immediati per salvare questa azienda che ha grandi potenzialità a livello produttivo e che invece rischia di fermarsi. La politica può e deve fare qualcosa. Mi batterò ancora ma non si giochi sulla pelle dei lavoratori. Altrimenti avranno perso non solo Giorgetti, cara Martina, ma anche Orlando, Di Maio, Patuanelli e tutta la politica. Questa è la verità. I lavoratori, cara Martina, sono stufi non solo di Giorgetti ma di tutta la politica».