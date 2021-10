“Pass bebè” per i parcheggi a pagamento a Massa, la soddisfazione della Lega

MASSA – «Durante l’ultima seduta del consiglio comunale abbiamo espresso il nostro voto favorevole alla mozione che richiede l’istituzione di un contrassegno identificativo temporaneo per le donne massesi in stato di gravidanza o con prole neonatale per il parcheggio gratuito negli stalli delimitati dalle strisce blu, un atto che riprende il progetto “Pass bebè” accolto dalla Lega a seguito di una raccolta di più di 600 firme da parte dell’associazione Tutto per Massa». Scrive così il gruppo consiliare della Lega, dopo la votazione nell’assemblea massese.

«Già l’amministrazione comunale se ne era fatta carico, nella persona dell’assessore Marco Guidi e del vicesindaco Andrea Cella presenti alla conferenza stampa in Comune, insieme alla presidente della commissione al Sociale Eleonora Cantoni, per la presentazione del progetto. – aggiunge la Lega – L’approvazione dell’atto in consiglio comunale non può che permettere il consolidamento del progetto e dimostra fortemente come l’argomento sia particolarmente sentito e come questo tipo di servizio sia necessario».

«Si ringrazia l’amministrazione comunale che, – concludono i leghisti – come sempre, mostra sensibilità su tematiche sociali accogliendo iniziative come questa che possono alleggerire la vita dei nostri concittadini».