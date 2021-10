Fratelli d’Italia Carrara, Martina Corradi entra a far parte del direttivo del coordinamento comunale

CARRARA – Si allarga il direttivo del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara: ne entra a far parte Martina Corradi, che si occuperà di organizzazione e comunicazione.

Il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo, a nome di tutto il coordinamento ringrazia Martina “per la fiducia riposta nel partito e per essersi messa a disposizione per il bene della città in previsione”.