Lega: Bertelloni e Marchi entrano in Consiglio comunale a Montignoso

MONTIGNOSO – «L’intera squadra Lega Montignoso ringrazia i propri elettori e si congratula con i neoeletti consiglieri comunali Michela Bertelloni e Massimiliano Marchi, che avranno quindi il compito di portare avanti le idee e le proposte leghiste». Si apre così la nota con cui la sezione di Montingoso del partito del Carroccio si congratula con i neoeletti consiglieri comunali di Montignoso.

«Bertelloni e Marchi si sono posizionati al primo e secondo posto in termini di preferenze di lista, sapendo concretizzare il lavoro di squadra sui loro nomi e dimostrando di essere validi interlocutori per gli elettori montignosini: la Lega incrementa sempre più il proprio radicamento sul territorio, presentando candidati ben inseriti nel tessuto sociale cittadino e pronti a svolgere la loro mansione con dedizione ed onestà. La competizione elettorale non era certo facile, in un “fortino” da sempre amministrato dal centro-sinistra: la coalizione di centro destra ha comunque saputo posizionarsi al secondo posto, conquistando tre seggi e confermando di rappresentare l’alternativa a Lorenzetti. Le congratulazioni della Lega vanno anche alla candidata Sindaco Manuela Aiazzi e a tutto il gruppo che ha affrontato la competizione. – continua la Lega – Attorno a Bertelloni e Marchi si espanderà la sezione locale del partito, dando voce ai montignosini e proponendo soluzioni ai loro problemi».

«Il lavoro di opposizione alla nuova giunta Lorenzetti sarà svolto senza sconti: dalla discarica al porticciolo, fino alle criticità dei borghi montani, purtroppo le problematiche ad oggi irrisolte sono molte. – conclude il Carroccio – Lorenzetti dovrà dimostrare di riuscire finalmente a risolverle, o avrà un’opposizione sempre più incalzante da parte della Lega. Per questo l’augurio finale di buon lavoro va proprio al sindaco e alla futura giunta comunale».