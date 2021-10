«Si affidi la piscina di Carrara ai privati per recuperare la struttura». Musetti (Fi) all’attacco

CARRARA – «Continua inesorabilmente l’abbandono della piscina comunale di Carrara, ormai chiusa da due anni e lasciata completamente ad una triste sorte, preda dell’incuria e del tempo che passa e deteriora macchinari e attrezzature». Inizia così il comunicato di Gianni Musetti, esponente di Forza Italia Carrara, diretto all’amministrazione comunale, rea di aver abbandonato, secondo Musetti, la piscina cittadina.

«Il Comune non ha pensato a nessun progetto di riapertura e recupero, e più passa il tempo e più saranno i lavori da fare per poterla riaprire. Al momento servono subito un milione e mezzo di euro, per risanare il tetto e gli impianti di riscaldamento e di trattamento dell’acqua. Nel frattempo si rischia il crollo del soffitto e già entra l’acqua piovana che porta il nemico numero uno degli immobili: l’umidità che aggredisce l’impianto e lo distrugge mano a mano. – dice Musetti – Se non ci sono i soldi, si potrebbe cercare un partner privato e affidargli la struttura così com’è, con un progetto di recupero a carico del gestore, in cambio di una gestione decennale che ne garantirebbe l’apertura e il servizio alla cittadinanza. A Carrara invece si preferisce non fare nulla per non affrontare i problemi, e nel frattempo gli altri comuni ne costruiscono di nuove, come in Lunigiana, o le recuperano e le affidano ai privati come a Massa».

«Il nostro appello e per convocare subito un tavolo tecnico, con possibili interessati e un bando di gara per la gestione e il recupero della struttura. – conclude Musetti – Rischiamo di perdere per sempre un servizio pubblico essenziale per i nostri concittadini e per il centro storico del nostro comune».