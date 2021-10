Semaforo Turano, Cofrancesco contro l’assessore Guidi: «Sicurezza cittadini in secondo piano»

MASSA – «Quando passa in secondo piano la sicurezza dei cittadini allora la politica è chiamata a fare una riflessione». A parlare è Antonio Cofrancesco, consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza a Massa, che torna a parlare dell’interpellanza presentata nel maggio scorso dove chiedeva all’amministrazione di trasformare il semaforo di Turano, davanti al campo sportivo, in un semaforo intelligente.

«Qualche giorno fa, dopo cinque mesi di attesa e svariati solleciti, arriva la risposta degli uffici tecnici, circa 10.000€ per la trasformazione dell’impianto, però non è possibile intervenire a loro dire per mancanza di fondi. – spiega Cofrancesco – È mai possibile mettere in discussione la sicurezza dei cittadini per una cifra irrisoria, se si pensa ai milioni di euro spesi in questo ultimo anno per opere che seppur importanti non avevano l’urgenza come quella della trasformazione dell’impianto semaforico di Turano. Forse farebbe bene l’assessore Guidi a dettare la linea politica sulle opere da eseguire per il bene dei cittadini, interrompendo questo modus operandi dell’ufficio tecnico dei lavori pubblici che ancora una volta ha dimostrato incapacità nel gestire situazioni critiche come questa».