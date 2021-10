Rifiuti a Massa, Carioli (Pd): «Una città così sporca non si era mai vista»

MASSA – «Il problema dei rifiuti solidi urbani continua ad essere al centro del dibattito politico, con una giusta e apprezzabile attenzione anche da parte della stampa locale. Mai da questa amministrazione il problema è stato affrontato nella sua complessità e mai ha indicato risposte durature e sostenibili in una visione di area vasta, lo conferma la reticenza ad entrare in Retiambiente». A parlare della situazione dei rifiuti a Massa è Gabriele Carioli, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico.

«Oggi se c’è una piccola inversione di tendenza sulle differenziate è grazie all’intuizione di partire dal nucleo più popoloso. Sicuramente per risolvere il problema lo strumento più indicato è la raccolta domiciliare porta a porta, tuttavia questo passaggio va accompagnato con gli strumenti necessari. Allargare cosi in maniera repentina la raccolta domiciliare, senza avere adeguato il parco mezzi e formato adeguatamente il personale addetto alla raccolta ha creato il caos nel sevizio. Se a questo si aggiunge la totale inesistenza della opportuna informazione ai cittadini la frittata è fatta. Basta fare un giro per la città per rendersi conto del totale fallimento. Scaricare le responsabilità di questo fallimento, come fanno i diretti interessati sulle spalle dei cittadini, quando non hanno fatto niente per educarli, per facilitarli nella raccolta differenziata e per premiare quelli più sensibili, che invece da sempre sono stati impegnati nella separazione dei rifiuti è da irresponsabili. Per la città al danno si aggiunge la beffa, tutta questa disorganizzazione ha tolto risorse e personale per la pulizia urbana e i risultati sono evidenti, basta guardare le numerose foto che girano sui giornali e sui social».

«Una città cosi sporca, dal centro alla periferia, non si era mai vista. – conclude Carioli – Su questo argomento e non solo, l’amministrazione persiani ha sicuramente il primato».