Guastalli, il nuovo sindaco di Bagnone: «La mia squadra al servizio della comunità»

BAGNONE – Un vero testa a testa a Bagnone (Massa-Carrara) per la carica di vicesindaco che ha visto Giovanni Guastalli, lista di centrosinistra Bagnone nel Cuore, vincere sul candidato del centrodestra Marco Negrari, Uniti per Bagnone. Il primo con 587 voti ha prevalso sul secondo che ha ottenuto, invece, 548 preferenze: «Ha vinto la democrazia», ha commentato Negrari a fine scrutinio.

Ed ecco, invece, la soddisfazione del nuovo sindaco Guastalli: «Ringrazio tutti per la fiducia accordatami. Sarò, come deve essere e voglio che sia, il sindaco di tutti. La mia squadra sarà al servizio della comunità, con la determinazione e l’entusiasmo che ha dimostrato in campagna elettorale e la ringrazio per questo. Nuova linfa che si immetterà in un tessuto politico-amministrativo dove non manca l’esperienza e l’impegno in continuità e coerenza con le azioni già avviate dalle precedenti Amministrazioni, alle quali è doveroso riconoscere il fatto di aver lasciato un Comune sano e organizzato. Ringraziamo quei consiglieri uscenti che ci hanno sostenuto e che si sono riconosciuti con il nostro programma: con loro sarà sempre aperto uno spazio collaborativo, affinché l’interesse del Comune prevalga su qualunque altra considerazione. Da oggi siamo operativi e aperti a ogni istanza da qualunque parte provenga. Tutti uniti affinché il cuore che abbiamo scelto come simbolo e conferma del nostro operare, batta all’unisono con quello di tutti i nostri cittadini. Ora è il momento di lavorare uniti perché Bagnone sia sempre di più al centro dei nostri pensieri e affinché sia mantenuto alto l’orgoglio del proprio passato in vista di un futuro migliore per tutti noi. Col cuore.»