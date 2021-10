«Gli elettori di Pontremoli hanno scelto la continuità. Pronti a un’opposizione seria»

PONTREMOLI – «Gli elettori di Pontremoli hanno votato e hanno scelto la continuità con Jacopo Ferri. In democrazia gli elettori hanno sempre ragione. Congratulazioni e auguri dunque al nuovo sindaco e agli eletti». Lo afferma in una breve nota, Elisabetta Sordi, candidata a sindaco del centrosinistra. «Speriamo che sappiano sviluppare progetti che ci possano tenere in gioco nella sfida dei fondi europei. Da parte nostra faremo la nostra parte per aprire la porta al futuro con un’opposizione seria, presente e costruttiva. Grazie di cuore a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto».