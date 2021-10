MASSA-CARRARA – Dalle 7 di questa mattina sono aperti i seggi nei tre comuni della provincia di Massa-Carrara chiamati al voto per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Si tratta di Montignoso (10.136 abitanti), Pontremoli (7.200 abitanti) e Bagnone (1.800 abitanti). Il primo dato di questa tornata è quello dell’affluenza delle ore 12, in discesa rispetto alle precedenti comunali ma bisogna evidenziare che per i comuni di Montignoso e Pontremoli nel 2016 e per Bagnone nel 2018 si votò solo di domenica.

A Bagnone alle ore 12 ha votato il 15,24% degli elettori (19,66% nella precedente tornata); a Pontremoli l’11,49% (17,02%); e a Montignoso il 12,43% (17,17%). In totale a livello provinciale l’affluenza è stata del 12,46% (17,34%).

Seggi aperti fino alle 15 di lunedì: come si vota

I seggi saranno aperti oggi, domenica, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì dalle 7 alle 15. Per accedere al seggio non è obbligatorio il green pass ma si dovranno rispettare tutte le normative anti Covid: indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani, stare distanziati di almeno un metro nelle file ed evitare assembramenti.

Hanno diritto di voto gli iscritti alle liste elettorali del comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni entro il 3 ottobre. Potranno partecipare anche i cittadini di altri Paesi Ue che vivono nei comuni coinvolti e che si sono iscritti a una lista aggiuntiva entro lo scorso 24 agosto.

Per votare occorre avere con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale: in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione, potrà essere richiesto un duplicato presso l’Ufficio elettorale del proprio comune di residenza, con il rilascio che avverrà immediatamente.