Massa, la giunta si amplia: Maura Ferrari e Giovanbattista Ronchieri nuovi assessori

MASSA – Le voci si rincorrevano in città da alcuni giorni e pochi minuti fa c’è stata la conferma direttamente dal sindaco Francesco Persiani: la giunta si amplia con due nuovi assessori. Si tratta di Maura Ferrari, architetto che svolge la professione alla Spezia, e Giovanbattista Ronchieri, consigliere comunale eletto nelle liste di Forza Italia ma passato recentemente al gruppo Massa Civica di cui è stato capogruppo fino a oggi.

L’architetto Ferrari sarà un componente tecnico della giunta e dovrà occuparsi di pianificazione del territorio e sviluppo urbano sostenibile integrato. Ronchieri, invece, avrà le deleghe alle politiche giovanili, partecipazione, trasparenza, politiche agricole e tutela degli animali.

La giunta massese quindi sale a otto componenti. Il limite per un Comune come Massa è di nove assessori, ha tenuto precisare il sindaco all’inizio della conferenza stampa di cui vi daremo conto nel corso della giornata