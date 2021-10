Al via la campagna iscrizioni al Movimento 5 Stelle 2050

MASSA – Sabato 2 ottobre, presso la sede di piazza Garibaldi, inizierà la campagna iscrizioni al Movimento 5 Stelle 2050. E’ possibile richiedere l’iscrizione se: hai più di 16 anni; sei cittadino italiano oppure cittadino UE residente in Italia oppure cittadino straniero munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; non sei aderente a partiti politici e/o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli del MoVImento 5 Stelle; non hai subito l’esclusione e/o non hai procedimenti giudiziari (in veste di parti attrici e/o ricorrenti o di parti convenute e/o resistenti) con qualsivoglia organo associativo che agisca o abbia agito sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle. Saranno presenti degli addetti che faciliteranno le procedure di iscrizione, ricordiamo di portare Codice fiscale, Documento di identità, Smartphone e indirizzo mail.

L’iscrizione è gratuita e gli orari di apertura saranno i seguenti: 10-12,30 e 15-18,30.