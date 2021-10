Lorenzetti: «Invito tutta la cittadinanza a recarsi alle urne, il voto è la più alta espressione della nostra democrazia»

MONTIGNOSO – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo il comunicato inviato dal candidato a sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti.

“Il 3 e il 4 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni amministrative nel Comune di Montignoso per eleggere il Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Gianni Lorenzetti, attuale Sindaco in carica di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara, è stato indicato dalla Coalizione “Gianni Lorenzetti – Verso Nuovi Traguardi” per essere riconfermato alla guida dell’Amministrazione. È sempre bene spiegare in maniera chiara come si vota per evitare che il voto vada disperso per un banale errore. Per votare Gianni Lorenzetti Sindaco di Montignoso è dunque necessario tracciare una “X” sul simbolo della lista GIANNI LORENZETTI – Verso Nuovi Traguardi. Inoltre, sarà possibile esprimere DUE preferenze per due candidati al Consiglio Comunale. Le due preferenze devono indicare due persone di genere differente, il che significa: un uomo e una donna, o viceversa. È necessario fare attenzione poiché, se il voto ai candidati indica due donne o due uomini, la seconda preferenza verrà annullata. Invitiamo tutta la cittadinanza a recarsi alle urne domenica e lunedì, il voto è l’espressione della volontà del popolo, è la più alta espressione della nostra democrazia ed è un nostro diritto fondamentale, non sottovalutiamolo. Lunedì 4 ottobre dalle 15.30 ci troveremo in Piazza Sesto Paolini a Montignoso per attendere insieme i risultati delle Elezioni.»