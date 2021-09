MONTIGNOSO – Riceviamo e pubblichiamo dal comitato elettorale per Gianni Lorenzetti Sindaco:

Gianni Lorenzetti, attuale Sindaco in carica di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara, è stato indicato dalla coalizione Gianni Lorenzetti – Verso Nuovi Traguardi come candidato sindaco per le elezioni amministrative 2021 che si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre.

Relativamente all’aspetto del sociale, l’amministrazione è stata molto attiva durante il mandato e l’obiettivo ora è quello di portare a compimento alcuni progetti.

“Siamo consapevoli delle numerose sfide che ci attendono” afferma il Sindaco Lorenzetti “ma siamo fiduciosi nello sviluppo di una società più inclusiva, equa e solidale, che metta sempre al primo posto l’aspetto umano, senza lasciare indietro nessuno”.

La coalizione Gianni Lorenzetti – Verso Nuovi Traguardi, si incarica di portare a compimento, con la massima urgenza, il progetto già avviato del nuovo Distretto Sanitario e polifunzionale di Montignoso, in Via Carlo Sforza, che consentirà di dare sedi appropriate ai servizi già ospitati nella struttura attuale. I nuovi spazi saranno usufruibili dall’associazionismo, dal volontariato e dall’istituzione scolastica per offrire nuovi servizi. A questo scopo sarà valutato anche il recupero della struttura dell’ex scuola di Renella.

Parallelamente, l’intento è di mantenere una particolare cura nei rapporti con gli altri erogatori di servizi, come ad esempio la ASL, anche nel rafforzamento della collaborazione per l’istituzione e la gestione dei servizi sociosanitari come l’ambulatorio sociale, il servizio di assistenza domiciliare, l’infermiere di famiglia e quanto altro si mostri necessario per l’assistenza delle fragilità comprendendo, per quanto ovvio, ogni caso derivante anche da solitudine ed esclusione sociale.