Comunali a Carrara, Mgs: «Aperti al dialogo, vogliamo rivendicare il posto dei giovani»

CARRARA – Con le amministrative che si avvicinano per la città di Carrara, il Movimento Giovanile della Sinistra carrarese esprime alcune considerazioni sulla scena politica del centro sinistra cittadino: «Come Movimento Giovanile della Sinistra di Carrara, ci sentiamo in dovere di esternare la nostra preoccupazione riguardo le vicende politiche che interessano l’area del centro-sinistra della nostra città».

«In quanto studenti e cittadini, vorremmo richiamare l’attenzione delle forze politiche progressiste circa l’importanza delle prossime elezioni amministrative; in un momento storico dove le amministrazioni locali potranno e dovranno gestire parte dei fondi provenienti dal Recovery Fund per il rilancio socio-economico, siamo convinti che serva presentare ai cittadini una proposta politica chiara, che possa stare insieme sulla base della condivisione di fondamentali punti programmatici. – continua il Movimento Giovanile della Sinistra – Riteniamo infatti che un’agenda comune di centro sinistra debba avere come priorità le tematiche ambientali, il rilancio culturale della nostra comunità, il futuro di giovani studenti e giovani lavoratori e la necessità di combattere le grandi disuguaglianze che caratterizzano il nostro territorio».

«Se queste tematiche caratterizzeranno la discussione interna all’area progressista, ci mettiamo a completa disposizione al fine di instaurare un dialogo con le altre forze politiche di centro sinistra, – concludono da Mgs – saremo pronti al confronto partendo da quei valori che hanno sempre contraddistinto la lunga storia della sinistra carrarina e rivendicando la volontà di noi giovani di prendere parte in maniera incisiva alle vicende della nostra città».