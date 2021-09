«Attivazione delle mense scolastiche in ritardo e si creano disagi alle famiglie»

CARRARA – Romina Baldoni, delegata dipartimento scuola del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara (Massa-Carrara) interviene sul problema relativo al ritardo dell’attivazione delle mense scolastiche: «Il nuovo anno scolastico è iniziato ormai da giorni e come ogni anno si ripresentano i disagi per le famiglie. Sono ancora molti infatti gli istituti con orario a tempo pieno che tardano a far partire il servizio mensa, quindi l’orario scolastico è dalle 8 alle 13 e questa mancanza di servizio mette in difficoltà i genitori che lavorano, qualcuno può delegare parenti e amici per ritirare i bambini ma, non è così per tutti, per la maggior parte non lo è. Non è accettabile che ogni anno si replichi questo scenario. Le famiglie che scelgono di mandare i propri figli in scuole col tempo prolungato lo fanno per necessità. È un loro diritto usufruire di questo servizio senza dover attendere tempi così lunghi. Considerato che l’amministrazione comunale pentastellata conosce già da tempo quanto alunni usufruiranno del servizio mensa , stigmatizziamo detto comportamento irresponsabile e palesiamo vicinanza alle famiglie in difficoltà.»