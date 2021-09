Erosione a Massa, Fdi e Lega: «Gli stabilimenti danneggiati e il maxipiano della Regione è fermo»

MASSA – «La risposta dell’assessore regionale Monni alla nostra interrogazione è da burocrate, fatta di richiami a normative e senza una presa di posizione precisa. E’ tutto una serie di rimandi, uno scaricabarile sui comuni. E, soprattutto, si accenna soltanto a interventi strutturali. E’ stato varato un maxipiano contro l’erosione costiera atteso da 11 anni, un piano faraonico ma intanto i lavori non partono e quelli in corso sono fermi mentre gli stabilimenti di Massa continuano a subire danni ad ogni mareggiata». A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, dopo le segnalazioni del coordinatore della provincia di Massa-Carrara, Marco Guidi, il capogruppo in consiglio comunale a Massa, Alessandro Amorese, e la candidata sindaco a Montignoso, Manuela Aiazzi.

«Le immagini dei bagni allagati del litorale massese fanno arrabbiare e preoccupare. Il maxipiano da 35 milioni annunciato è solo sulla carta e l’assessore Monni continua a promettere che le risorse arriveranno. Ma servono subito interventi non fra anni, le risorse non possono restare per sempre in un cassetto, e da Poveromo il ripascimento è bloccato mentre il mare continua a mangiarsi la costa -sottolinea Fantozzi – Abbiamo anche chiesto un sostegno economico alle attività del settore turistico-balneare danneggiate dal fenomeno dell’erosione, ci è stato risposto che siamo ancora nella fase della valutazione da parte degli assessorati competenti per il sostegno e lo sviluppo delle attività economiche/ricettive».

«I 2,5 milioni destinati dal piano regionale alle attività di ripristino del litorale massese non bastano a dare il necessario apporto di sabbia, considerato che nel documento elaborato dai Comuni di Massa, Montignoso e Forte dei Marmi, dalla Provincia e dai balneari, si evidenzia la mancanza di 200mila metri cubi di sabbia da distribuire su 2,5 chilometri di costa. – conclude Fantozzi – Una quantità irrisoria».

Sull’argomento è intervenuta anche la segreteria massese della Lega, che in un comunicato scrive: «Le violente mareggiate di questi giorni hanno inferto ulteriori danni al nostro litorale. Grande la preoccupazione soprattutto negli operatori turistici soprattutto nel settore che vedono ogni giorno che passa affievolirsi sempre di più la spiaggia. Il rinascimento? Una mera chimera, addirittura è stato fermato anche quello di Poveromo. Su tutta questa situazione la Lega di Massa esprime delusione nell’apprendere da fonti giornalistiche che dal 2010 la Regione Toscana è rimasta inerme di fronte al fenomeno erosivo sulla costa massese. L’assessore regionale all’Ambiente Monni ha infatti affermato che “al momento non è previsto alcun intervento sul litorale e non ci sono neppure più i soldi.” Dunque decine di milioni di euro stanziati negli anni scorsi, poi congelati e dal 2018 sottratti alla nostra costa per fare altro. Un unico piccolo intervento iniziato nel 2020 a campagna elettorale per le elezioni regionali in corso e poi stoppato per problemi burocratici».

«Di fronte a questa situazione la Lega non può che denunciare tale pressapochismo e mancanza progettuale della Regione, ricordando che il litorale è di esclusiva sua competenza: l’invito all’assessore è di darsi una mossa e recuperare questo allarmante vuoto; data l’assenza della Regione, nel corso degli anni sono stati presentate diverse soluzioni per mitigare il fenomeno sia da parte dei balneari sia, dal 2019, con il supporto del comune di Massa. C’è la proposta di un ripascimento urgente e cantierabile adesso per poter finire i lavori prima dell’estate 2022. C’è la proposta delle barriere di ripopolamento ittico Tecno-Reef, per risolvere il problema definitivamente. Entrambe non hanno ricevuto ne soldi ne una risposta. Questo è un danno gravissimo per la nostra terra, sia dal lato ambientale che da quello economico-turistico. La Lega Massa auspica quindi che si passi dalle passerelle elettorali per cercare qualche voto in più al candidato sindaco del PD di Montignoso, come fatto giorni fa dall’assessore, a risposte più serie e sensate. – conclude la Lega – Se l’intenzione della giunta del presidente Giani sia quella di alzare definitivamente bandiera bianca sull’argomento, deleghi completamente con atto ufficiale la competenza all’amministrazione Persiani, che di sicuro sarà più operativa e celere».