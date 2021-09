«Articolo 21: una pagliacciata propagandista basata su presupposti oscuri»

CARRARA – «Su questa storia dell’Art 21 del Regolamento degli Agri Marmiferi sono esterrefatta per quanto sta accadendo e soprattutto lo sono per il silenzio dei partiti di opposizione». A parlare è una cittadina di Carrara, Elena Vatteroni, che attacca la politica cittadina all’alba delle elezioni comunali.

«Questa pagliacciata, rincarata dell’intervento cervellotico del sindaco, non è altro che una stamburata propagandista e si basa su presupposti oscuri e non trasparenti che nessuno vuol mettere in discussione. – continua Vatteroni – Addirittura il candidato del centrodestra Caffaz cerca di affrancarsi e salire sul carro. Sono stata l’unica ad attaccare con argomenti chiari che sono la priorità della politica sulle opere pubbliche e la poca trasparenza di una finta beneficenza orientata ad avere privilegi alle aste e sconti sulle tariffe. Forse questo contributo spot vale quanto dovrebbero pagare ogni anno».

«Noto pochi commenti e il via libera delle opposizioni, – conclude Vatteroni – PD in testa, che lasciano a questi scappati di casa la possibilità di una propaganda vergognosa. O forse, sapendo che questi andranno a casa, sperano di essere loro poi a gestire il business».