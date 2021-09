Carrara, due consiglieri pensano alle dimissioni. Palma: «Stanno valutando se proseguire»

CARRARA – Da alcune ore sono insistenti le voci delle imminenti dimissioni di altri due consiglieri comunali di maggioranza a Carrara (Massa-Carrara). I due sarebbero i pentastellati Francesca Rossi (vicepresidente del Consiglio comunale) e Gabriele Guadagni. La decisione definitiva, però, deve essere ancora presa e comunicata ufficialmente.

Nel frattempo il presidente del Consiglio comunale, Michele Palma, rompe il silenzio intervenendo con una nota nella quale non menziona i nomi dei consiglieri, ma conferma che qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore tra i seggi dell’assemblea cittadina: «Ormai da tempo, per impegni di lavoro, alcuni consiglieri hanno ridotto la loro partecipazione alle attività del consiglio comunale. Per questo, con senso di responsabilità e correttezza, si sono presi un periodo di riflessione per valutare l’opportunità di restare in carica. Come è stato detto più volte, quello del consigliere è un incarico elettivo e quindi la scelta delle dimissioni è strettamente personale: a noi non resta che attendere rispettosamente che ciascuno di loro maturi una decisione. Contestualmente va ricordato che la surroga, cioè la sostituzione di un eletto, innesca un meccanismo con dei tempi tecnici ben precisi: dopo la formalizzazione delle dimissioni ci sono 10 giorni per insediare i nuovi consiglieri. Ai consiglieri entranti, che verranno attinti dall’elenco dei non eletti, viene chiesto di iniziare un percorso impegnativo, con responsabilità e oneri importanti. Inoltre, nelle prossime settimane, il consiglio comunale ha in programma una serie di appuntamenti che prevedono discussioni impegnative: la calendarizzazione delle surroghe dunque deve tenere conto anche degli spazi a disposizione per il confronto politico sui vari temi.»