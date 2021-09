MONTIGNOSO – Riceviamo e pubblichiamo dal comitato elettorale per Gianni Lorenzetti Sindaco.

Le elezioni amministrative 2021 sono alle porte – si andrà il 3 e il 4 ottobre alle urne – ed è inevitabilmente tempo di bilanci.

A Montignoso la coalizione Gianni Lorenzetti – Verso Nuovi Traguardi ha presentato il programma elettorale ed i candidati al consiglio Comunale. Il candidato Sindaco è Gianni Lorenzetti, attuale Sindaco in carica di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara.

Tra i vari progetti a cui questa amministrazione ha dato vita, uno di quelli accolti con più gioia è stato quello che ha visto nascere la ciclopedonale Tirrenica. Inaugurata pochi mesi fa, la Ciclopedonale attraversa il Comune di Montignoso, in località Cinquale, rendendo Montignoso il primo Comune della costa toscana ad aver portato a termine il progetto di valenza nazionale che vede coinvolte anche Liguria e Lazio. La manifestazione di inaugurazione ha visto partecipi anche Francesco Persiani Sindaco di Massa , Bruno Murzi Sindaco di Forte dei Marmi e Giorgio Del Ghingaro Sindaco di Viareggio, in un simbolico passaggio di testimone e intento di collaborazione e unità dei territori nel segno di una mobilità sostenibile, diffusa, capace di presentare un’importante offerta turistico sportiva, in uno dei panorami paesaggistici più belli dell’intero territorio nazionale.



Idealmente, l’idea della pista si completa con il prossimo progetto in partenza a breve, quello della nuova pista ciclopedonale “Linea Gotica”, che si svilupperà partendo dal Km 0 in prossimità del ponte sul fiume Versilia, dove è sita la statua dello scultore Vito Tongiani e il cippo che ricordano l’inizio della Linea Gotica. Una suggestiva particolarità sarà la possibilità di incontrare lungo il percorso memorie e testimonianze nei luoghi simbolo della Resistenza, per non dimenticare mai la Storia della nostra terra, di tutte le donne e gli uomini che con enormi sacrifici ci hanno regalato la libertà.



Il progetto pertanto non è solo quello di realizzare un’infrastruttura per la mobilità o la semplice riqualificazione di un importante spazio pubblico ma ambisce a realizzare un’infrastruttura culturale attraverso la creazione di focalpointtematici distribuiti lungo il percorso in cui saranno raccolti brevi testi sulla storia del fiume e sulla Linea Goticaraccontata oltreché dal punto di vista storico-didattico soprattutto attraverso brevi estratti di testimonianze di chi ha vissuto quell’esperienza drammatica.

Grazie alla riqualificazione del sottopassaggio la pista sarà appositamente collegata con la ciclopedonale Tirrenica da poco terminata, seguirà poi il percorso di via della Libertà per riattraversare il fiume sul ponte di via Gramsci e immettersi nell’attuale “passeggiata romantica” lungo le sponde del fiume Versilia fino ad arrivare al Lago di Porta, creando quindi un circuito ad anello che permetterà di tornare verso il mare o, in alternativa, continuare la passeggiata verso le nostre splendide montagne.



“La mobilità urbana è in continua evoluzione”, afferma il Sindaco Gianni Lorenzetti, “in quest’ottica diventerà sempre più importante essere in grado di progettare e investire su un’infrastruttura ciclistica sempre più fruibile e sostenibile, incoraggiando l’utilizzo e sviluppando una rete anche con i comuni limitrofi. Montignoso è pronta e noi ci siamo!”