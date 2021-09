Tonlazzerini (Fi): «Urgente, intervenire sul viottolo dei Molini di Massa, pericoloso»

MASSA – «Come più volte segnalato telefonicamente dagli abitanti del luogo e da una segnalazione sul sistema Massa Città Inter@ttiva con ticket n. 16276 si comunica nuovamente che in data 01 c.m., presumibilmente a causa di un impatto con un autoveicolo, la ringhiera di contenimento collocata all’ingresso di viottolo dei Molini è caduta. La

strada in questione, a doppio senso di circolazione, ha una carreggiata molto stretta, larga poco più di un’autovettura e già a condizioni di normalità la sua percorrenza, in particolar modo in alcuni tratti, è estremamente difficoltosa. La mancanza della ringhiera di contenimento sottopone tutti coloro che transitano viottolo dei Molini a possibili gravi pericoli e gli autoveicoli potrebbero precipitare su via Frangola, strada sottostante. L’azzurro chiede all’amministrazione comunale un rapido intervento.»