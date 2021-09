Sanità Carrara, Fdi: «La Regione destini fondi per le ambulanze dei malati oncologici»

CARRARA – «La Regione Toscana destini fondi specifici per le ambulanze che accompagnano i malati oncologici a fare le cure». È la proposta che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, porterà in consiglio regionale su segnalazione di Lorenzo Baruzzo, coordinatore Fdi di Carrara, e del coordinamento locale, dopo il caso del malato oncologico abbandonato in reparto al Monoblocco e non accompagnato a casa perché non c’erano ambulanze disponibili. Nei giorni scorsi, il consigliere Fantozzi si è recato al Monoblocco di Carrara per capire le ragioni di un tale disservizio.

«Le ambulanze che portano i malati oncologici a fare le cure devono rimanere in loco, senza andare a fare altri servizi. Capiamo, ovviamente, le esigenze delle associazioni di volontariato che hanno tanti servizi da dover sbrigare in una giornata, proprio per questo deve essere finanziato un servizio ad hoc per i malati oncologici, persone fragili ai quali al sanità toscana deve destinare il massimo dell’attenzione. I malati non hanno bisogno di slogan ma di buoni servizi» sottolinea Fantozzi.