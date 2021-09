I candidati a sindaco di Montignoso a confronto in diretta tv venerdì 17 settembre

MONTIGNOSO – Tutti e tre i candidati sindaco di Montignoso a confronto in diretta su NoiTv (canale 10 del digitale). L’appuntamento è per questo venerdì, 17 settembre, alle ore 21. L’incontro, al quale hanno già confermato la propria presenza i tre candidati Aiazzi, Lorenzetti e Matteucci, si svolgerà nell’area eventi del Beach Club ed è promosso e organizzato dal Centro Commerciale Naturale del Cinquale, in collaborazione con NoiTv. Un’occasione importante di dibattito pubblico in vista del voto amministrativo di ottobre.

Il confronto, moderato da Federico Conti, vedrà i candidati sindaco rispondere in diretta televisiva alle domande dei giornalisti e dei rappresentanti di categoria e associazioni accreditati per l’evento (stesse domande e stessi tempi di risposta per tutti). In caso di pioggia il confronto sarà ospitato all’interno dei locali del Beach ma senza pubblico. Nel caso, dunque, sarà visibile solo in diretta tv (NoiTv canale 10 del digitale terrestre, in HD sul 510) o in diretta streaming sul sito www.NoiTv.it.