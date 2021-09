Allarme cinghiali: le aziende agricole gettano la spugna. E parte un’interrogazione di Forza Italia

MULAZZO – «Mulazzo, così come tutti i Comuni della Lunigiana, è invaso dai cinghiali. Terreni completamente devastati, raccolti perduti: dall’uva agli ortaggi non si è salvato quasi niente. In queste condizioni ormai è impossibile fare attività agricola, perché sono trascorse settimane e mesi nel più completo silenzio da parte del Comune stesso. Un silenzio strano, se consideriamo che il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, condivide con l’assessore regionale all’agricoltura e alla caccia la militanza nel partito di Italia Viva. Sia Novoa, sia la Saccardi erano infatti candidati, alle ultime regionali, nelle liste del partito renziano». Non le mandano a dire Alessandro Ricci, Emanuele Ferdani e Michele Moscatelli.

«In questi giorni, poi, un assessore del Comune di Mulazzo si lamentava sui social della situazione: ma glielo hanno comunicato che il suo sindaco appartiene allo stesso partito che non ha fatto nulla? E lui da che parte sta? Di Novoa, della Saccardi o degli agricoltori?» .

Gravità dell’allarme cinghiali confermato dal pastore agricoltore mulazzese che ha dichiarato di voler gettare la spugna a causa degli attacchi di lupi e cinghiali: «Si tratta di un’azienda agricola di Canossa che giustamente si ritiene abbandonata a se stessa ed il cui gregge ha visto la perdita di otto pecore. I cinghiali infatti hanno divorato gli animali e hanno distrutto sia le vigne, sia le patate. Per l’azienda è arrivato solo il consiglio di recintare tredici ettari di bosco, ovviamente impossibile senza un grande aggravio di spesa».

Motivo per cui la minoranza di Mulazzo, composta dai consiglieri Ferdani, Moscatelli e Ricci, ha deciso di presentare un’interrogazione al sindaco di Mulazzo Claudio Novoa: «Qui si tratta di individuare le responsabilità politiche: se il sindaco non ne ha, ne avrà forse l’assessore alla caccia Stefania Saccardi? Mentre aspettiamo una loro risposta sia gli agricoltori, sia chi coltiva per diletto, ha perso quasi tutto».