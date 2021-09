Azione arriva a Montignoso, la candidata Elisabetta Evangelisti inaugura la sede

MONTIGNOSO – Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18.00, in via Roma 109, Capanne Montignoso, si terrà l’inaugurazione della sede di Azione e la presentazione della candidata al Consiglio Comunale Evangelisti Elisabetta, per Gianni Lorenzetti Sindaco – Verso nuovi traguardi. Per l’occasione presenzierà il Sindaco di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti. Insieme ai militanti di Azione parteciperanno tutti i sostenitori della candidata Evangelisti che condividono la novità e l’impegno che una donna con le sue qualità, potrà portare nel panorama politico montignosino.

«Tutti gli anni spesi nelle associazioni locali per la salvaguardia e il recupero della storia e delle tradizioni locali, nonché l’impegno nel mondo della scuola, – scrivono da Azione – le hanno dato competenza e amore per la propria terra che vuole continuare a portare avanti dentro l’amministrazione comunale».

Tutti i sostenitori si incontreranno, nel pieno rispetto delle regole anti-covid, per esprimere la loro vicinanza e il loro impegno a sostenere Evangelisti in campagna elettorale e nei cinque anni che dovrà affrontare all’interno l’istituzione montignosina.