«Mercedes e Bmw con targa straniera parcheggiate sotto le case popolari. Subito verifica fiscale»

CARRARA – «Non è davvero possibile vedere entrare persone nelle case popolari di Carrara che hanno appena parcheggiato la Bmw o la Mercedes nuova fiammante, con targa estera, proprio sotto casa, alla faccia delle 500 persone che aspettano una abitazioni, in lista attesa di assegnazione dal bando dell’Erp». A sostenerlo è l’esponente di Forza Italia Carrara, Gianni Musetti, che si auspica una serie di controlli più approfonditi.

«È una operazione di verifica fiscale molto complicata, perché queste macchine sono spesso intestate a parenti o aziende fuori dal confine nazionali, ma basta farsi un giro nei quartieri popolari per rendersi conto della situazione paradossale. – continua Musetti – 30, 40 euro di affitto, in molti casi, come quello degli stranieri, in molti casi pieni di morosità o con meno di dieci euro di pigione da pagare all’ente pubblico, e poi viaggiano con macchine che arrivano a costare anche 60 o 70 mila euro. È evidente che ci sia qualcosa che non va, e che ci siano troppi furbetti a farla franca e a rubare una casa a chi veramente ne avrebbe bisogno. Chiediamo all’Erp e alla Guardia di Finanza una indagine sul tema, verificando le macchine degli affittuari che hanno in testa o, soprattutto, che hanno a disposizione»

«Comprendiamo la difficoltà del tema ma qualcosa va fatto per il rispetto di chi ha le carte in regola per accedere alla locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. – conclude Musetti – La nostra piena fiducia nel lavoro della Guardia di Finanza che da sempre lavora costantemente sul territorio prr fare emergere tutto il marcio che si insinua nella burocrazia della pubblica amministrazione».