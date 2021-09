Elezioni 2022, i socialisti di Carrara mettono i puntini sulle “i”: «Barani non è del Psi»

CARRARA – «Per il rispetto che dobbiamo al Partito Socialista Italiano – Psi – e ai suoi 130 anni di storia, oltre che per la necessaria chiarezza nei confronti degli elettori e dei cittadini di Carrara, riteniamo opportuno sottolineare, a scanso di equivoci e volute forzature, che il dottor Lucio Barani, già senatore della Repubblica, nulla ha a che fare con il nostro partito». Lo specifica in una nota la segreteria comunale del Psi dopo l’entrata di Barani nella coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Simone Caffaz (qui l’articolo).

«La storia locale – prosegue – e gli atti parlamentari testimoniano che il dottor Barani non è iscritto da decenni al Psi e che è sempre stato eletto in parlamento nelle coalizioni di centrodestra vantando solidi legami con esponenti dell’area, come l’ex senatore Verdini, oggi sottratto alla politica da vicende passate in giudicato. Il Psi – Partito Socialista Italiano – di Massa-Carrara, non intende contribuire o partecipare a dispute e dibattiti su candidati e candidature del centrodestra perché non è l’area di riferimento del Psi che non ha alcuna necessità di qualificarsi come “nuovo” perché è fiero della sua storia e dei suoi valori».

«Ricordiamo perciò – concludono i socialisti – che il Partito Socialista Italiano è una comunità politica della quale il dottor Barani non fa parte, che è rappresentata in parlamento con il proprio simbolo e che a Carrara, con le sue rappresentanze scelte ed elette democraticamente, oltre che con gli iscritti, i militanti e i simpatizzanti che lo sostengono e lo votano, assicura quotidianamente il proprio contributo alla democrazia del territorio».