CARRARA – Si estende l’ala sinistra della coalizione guidata da Simone Caffaz in vista delle prossime amministrative a Carrara: il nuovo volto è quello del segretario del Nuovo Psi ed ex membro della Camera dei Deputati Lucio Barani, sindaco di Aulla per tre mandati consecutivi dal 1990 al 2004 e di Villafranca dal 2004 al 2009. Un ingresso, il suo, che va a rafforzare quella che gli stessi membri hanno definito una “supercoalizione”, composta al momento da quattro forze politiche e altrettante liste civiche e che nei prossimi giorni si prepara ad ufficializzare nuove adesioni. “Siamo un’unica famiglia – ha fatto notare Barani -: sia Lega che Forza Italia, infatti, ospitano molti socialisti nel loro elettorato, e io stesso, in passato, ho votato questi due partiti. La Lega è cambiata molto rispetto a qualche anno fa, e Salvini oggi è molto più vicino alla cultura socialista. Lo dimostra il fatto che sta appoggiando un governo della Prima Repubblica”. E sull’operato dell’amministrazione pentastellata, Barani non ha usato mezzi termini: “E’ stato sconcertante. Eleggendo il Movimento 5 Stelle alla guida della città i carraresi hanno tagliati l’albero in cui erano seduti. Le persone, in città, non sanno nemmeno chi sia il sindaco. Chi prenderà il suo posto avrà il compito di gestire la quota parte di Carrara dei fondi europei. Con il Pnrr, questa città può davvero fare i miracoli, e tornare ad avere un ruolo di protagonista nella provincia”.

Sorridono tutti al tavolo della conferenza stampa convocata per annunciare la novità, da Nicola Pieruccini (Lega), che ha sottolineato come il suo partito, sebbene sia nato con valori di centrodestra, al momento ha un elettorato quasi interamente di centrosinistra, a Riccardo Bruschi di Forza Italia, che con il Partito Socialista sente grande affinità: “Quando sento la parola “socialista” – ha confessato il coordinatore comunale del partito – mi si apre un mondi di valori e di ideali. Dare un’inversione di rotta a questa città non sarà difficile: le idee ci sono”. Stefano Tavarini di Cambiamo Carrara auspica di poter riproporre, in terra apuana, il modello Liguria: “Carrara potrebbe essere un gioiello, perché ha tutto: storia, mare e monti. Ma il carrarese non si vuole bene, e disprezza la sua città. Dobbiamo ripartire con un nuovo modo di approcciarsi alla politica e verso le persone, ed è questo che Simone Caffaz rappresenta. Siamo felici che lui sia il nostro candidato, ed anche dell’ingresso del Partito Socialista nella coalizione”.

Foto 2 di 2



Sale dunque a otto il conto delle forze politiche, tra partiti e liste civiche, presenti nella squadra di Caffaz: Lega, Forza Italia, Cambiamo Carrara, Verdi Italia per Carrara, Alternativa per Carrara, Carrara Futura e Città e salute. “Quando abbiamo deciso di partire con questa straordinaria esperienza – ha dichiarato il candidato a sindaco Simone Caffaz – avevamo promesso che da quel giorno in poi ci saremmo impegnati per allargare ulteriormente la coalizione, e così è stato. Devo dire che abbiamo avuto riscontri al di là delle nostre più rosee aspettative. Con l’ingresso di Barani – ha sottolineato Caffaz – inseriamo valori e tematiche a cui teniamo in particolare modo, e che hanno fatto la storia del nostro paese”. Poi l’annuncio: “Siamo pronti, nelle prossime settimane, a dare il benvenuto a nuove forze”.