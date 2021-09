Incidente ai Ronchi, Cofrancesco: «Segnalazioni dei cittadini cadono nel vuoto»

MASSA – «Ci troviamo ancora una volta a denunciare situazioni incresciose come quella ha coinvolto in un incidente una bambina che qualche giorno fa giocava al parco dei Ronchi, in piazza Calamandrei, con il suo papà. La causa di

tale incidente un chiodo che fuoriusciva da un gioco». A parlare è il presidente del gruppo misto di maggioranza interno al Consiglio comunale di Massa Antonio Cofrancesco.

«Un anno fa un iscritto di Forza Italia, Gino Fialdini, invitato da alcuni cittadini, fotografava la situazione in cui si trovava il parco dei Ronchi a Marina di Massa, invitando gli uffici alla messa in sicurezza dei giochi che presentavano lesioni in più parti. – continua Cofrancesco – Segnalazione caduta nel vuoto? Sicuramente si, se ci troviamo oggi all’ennesima presa d’atto di quanto accaduto alla bambina, che ha dovuto ricorrere alle cure del nosocomio cittadino per una ferita ad una gamba».

Cofrancesco chiarisce che la sua non vuole essere una polemica fine a se stessa, ma un invito a questa amministrazione di ascoltare i cittadini, le associazioni e le forze politiche presenti sul territorio. Il consigliere esprime la sua vicinanza alla bambina coinvolta nell’incidente e alla sua famiglia: «sperando che fatti del genere non

accadano più».