Consulta giovani, Tosi (Lega): «Il Comune di Carrara non ha più fatto sapere niente»

CARRARA – Il responsabile comunale della Lega Giovani di Carrara, Andrea Tosi, interroga l’amministrazione comunale pentastellata sulla consulta delle Politiche Giovanili: «La consulta delle Politiche Giovanili è stata istituita in data 25/05/2020 con delibera del Consiglio Comunale n.33. Nel mese di marzo 2021 il Comune di Carrara pubblicava un avviso per la selezione di alcuni dei componenti della suddetta consulta. Dopo un iniziale grave errore emerso nei requisiti richiesti per la candidatura (non si potevano candidare coloro che erano iscritti a partiti o movimenti politici) il Comune ha provveduto alla correzione dei requisiti e alla ripubblicazione del bando».

«Il termine ultimo per poter presentare la candidatura era fissato al 30 giugno 2021. Da quel momento l’amministrazione comunale non ha dato più notizie/avvisi sulla questione e sinceramente lo ritengo allarmante. – dichiara Tosi – Stiamo ancora aspettando notizie dall’assessore Forti, ma ormai siamo abituati a questo immobilismo della nostra amministrazione che si è rivelata lontana dalle vere esigenze dei giovani e poco sensibile ai loro problemi. Inizialmente avevo appreso con entusiasmo l’istituzione della consulta delle Politiche Giovanili perché da me ritenuto uno strumento di democrazia e di partecipazione dei cittadini (soprattutto dei più giovani) alla vita politica della nostra città. Inoltre, finalmente, la consulta avrebbe dato la possibilità ai giovani di potersi confrontare direttamente con le istituzioni e di poter discutere con l’amministrazione comunale (dato che nella consulta vi sarebbero anche membri della Giunta) di problemi e proposte per la nostra città che potessero riguardare la quotidianità dei giovani date anche le vicissitudini che troppo spesso accadono nella nostra città».

«Il mio appello rivolto all’amministrazione è che si attivi al più presto sulla questione; quantomeno che l’assessore Forti chiarisca il silenzio di questi ultimi mesi. – conclude Tosi – I giovani devono essere inclusi nella vita politico-sociale, soltanto così si può avere una visione di città che miri al futuro».