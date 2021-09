Giampaoli: «Lunapark all’ex Parco dei conigli. Esperienza importante, ma non si può ripetere»

MARINA DI MASSA – Da qualche giorno il Lunapark ha lasciato l’ex Parco dei Conigli a Marina di Massa (Massa-Carrara), e il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli non è soddisfatto, denunciando lo stato dell’area: «Ora la zona è tornata nella situazione precedente con un problema in più per il fatto che per far entrare i giochi nel parco hanno dovuto allargare il cancello laterale davanti al Frigido ed ora é rimasto un grande varco tamponato solo da una specie di rete di plastica. La paura è quella che, se non si provvede a chiudere e mettere in sicurezza, l’area potrebbe diventare luogo a rischio. Per questo cogliamo anche l’occasione per invitare la proprietà a rispettare l’ordinanza che impone il reimpianto di decine di alberi di alto fusto da farsi per mezzo di un progetto specifico firmato da un tecnico del settore e avvallato dagli uffici comunali. L’esperienza di questa estate con il Lunapark è stata sicuramente importante, ma per molti traumatica; almeno ha chiaramente dimostrato l’impossibilità di convivenza in quest’area residenziale e turistica di attività ludiche rumorose e di forte impatto urbanistico. L’ex parco dei conigli potrebbe benissimo, dopo aver ricostituito il patrimonio arboreo e paesaggistico, ridiventare un parco urbano aperto al gioco dei bambini e degli anziani, con varie piccole attrazioni e servizi per questa zona centrale di Marina di Massa che ne risente fortemente la mancanza.»