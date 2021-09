«Variante Aurelia, è ora di togliere la maschera e dire per cosa si vuole davvero questo progetto»

MASSA – “Le elezioni si avvicinano e i politici cominciano a fare capolino, dicendo la loro sulla Variante Aurelia, quindi rispondiamo. Caro consigliere regionale Giacomo Bugliani, l’unica cosa su cui sono d’accordo con lei è che sia finalmente il tempo di parlare con franchezza relativamente a questo disgraziato progetto”. Sul tema interviene la consigliera del Movimento 5 Stelle di Massa Luana Mencarelli. “Per anni – dice – si è evitato di dover essere concreti perché la risposta c’era: “mancano i soldi”. Adesso però con l’abbaglio del PNRR questa scusa non regge più e quindi rifioriscono progetti “vecchi come il cucco” e spesso scellerati. Non c’è dubbio, le parole sono state scelte con cura e soppesate, ma si capisce quale sia la sua posizione. Quando dice che questa infrastruttura “sanerebbe un’anomalia” deviando il traffico dal centro cittadino, sa che sta affermando una cosa diversa dalla realtà? Il traffico privato e commerciale non sarà tutto deviato e infatti, carte alla mano, nel suo stesso studio ANAS dichiara che la situazione subirà un lieve miglioramento sull’Aurelia, ad esclusione di un piccolo tratto tra due strade a Turano che ne gioverà. Lo studio universitario su cui poggia il Piano del traffico e mobilità cittadino addirittura afferma che questa opera era da scartare rispetto ad altre opzioni. Certo, lei dimentica che questo progetto caricherà di criticità il tratto di fronte all’OPA e in un’altra area urbana, già pesantemente vessata, dove la situazione peggiorerà, ma che evidentemente non ha pari diritto alla tutela. Il nuovo tracciato infatti non passerà in alto mare, ma di fianco ad abitazioni dove vivono cittadini come quelli dell’Aurelia”.

“Ha visto le carte dell’esposizione alle varie fonti d’inquinamento? – prosegue la consigliera – Stessa situazione descritta per il traffico. I residenti di Via Pellegrini, della stazione e di via Carducci come verranno messi in sicurezza dai rumori, polveri, gas e tutto il resto? Non ci avete ancora pensato? I progetti non ci sono, questa è un’anomalia. Gran parte dei residenti lungo il percorso di progetto, vivono presso il tracciato ferroviario. Come mai non si è mai sentita una parola in merito a quello che in termini di vibrazioni, rumore, ma soprattutto polveri ha significato questa convivenza? Molti dei residenti sono morti per cancro ai polmoni, può o potete escludere che sia stata l’esposizione all’amianto che è stato usato alla grande in termini meccanici e infrastrutturali nella via ferrata?”.

“La situazione comunque peggiorerà anche in termini di sicurezza idraulica ed economica – chiude Mencarelli – il valore immobiliare crollerà ulteriormente, a qualcuno verrà demolita la casa e altri dovranno rinunciare alla propria attività di sostentamento. Chi e come si risarciranno quei cittadini per i danni passati e futuri? Si progetterà di deviare anche la ferrovia a casa di qualcun altro? Neppure una parola, una riflessione. Quindi è proprio ora di togliersi la maschera e dichiarare per chi e che cosa si vuole questo progetto a tutti i costi, senza dubbio non per risolvere il problema al centro città”.