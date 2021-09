«Piazza Madonna dei Quercioli abbandonata dall’amministrazione. Cosa si intende fare?»

MASSA – «Piazza Madonna dei Quercioli è stata completamente abbandonata da questa amministrazione. La mancanza di attenzione e cura in cui versa quest’area appare evidente dai segni di degrado che caratterizzano l’area della piazza è in particolare l’area verde (parco dei Quercioli). Erba alta, cestini ricolmi di sporcizia, ” posti letto di cartone” disseminati ovunque e il retro “dell’anfiteatro” utilizzato quale latrina a cielo aperto mostrano un’immagine ed una realtà non più tollerabile». A denunciare lo stato della piazza è il consigliere comunale del Pd, Stefano Alberti, nel testo della sua interpellanza relativa proprio allo spazio nella località Quercioli, a Massa.

«Neppure la presenza, nell’area in oggetto, del Santuario della Madonna dei Quercioli e della “Casa G. Ascoli” Apsp ha evitato all’area verde di subire tanta negligenza pubblica e incuria. La piazza e l’area verde antistanti il Santuario della Madonna dei Quercioli sono luoghi importanti per la comunità, da sempre spazio e contesto d’incontro e di socialità dove nel tempo si è manifestata l’identità della comunità querciolese. – continua Alberti – A questo luogo deve essere restituita la cura e la dignità che merita perché torni ad essere spazio di incontro privilegiato e abituale degli abitanti del paese. Con questa interpellanza vogliamo anche avanzare la richiesta di dare corso ad un progetto partecipato volto a riqualificare l’intera area della piazza, del sagrato della chiesa e del parco che preveda una nuova e funzionale illuminazione, nuove piantumazioni di alberi in sostituzione di quelli abbattuti».

Alberti chiede all’amministrazione comunale massese «quali azioni intende mettere in campo la giunta per contrastare l’attuale degrado; se sono previsti interventi volti a riqualificare e promuovere il parco di Quercioli; se condivide la richiesta di intervento per riqualificare il sagrato del santuario e più in generale la piazza».