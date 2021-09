«Degrado a Massa, l’amministrazione non può rimanere a guardare»

MASSA – “Possiamo rimanere ancora a guardare, davanti ad una situazione che ogni giorno si aggrava sempre di più?”. Inizia così l’ennesima segnalazione da parte del consigliere comunale Antonio Cofrancesco che, pur essendo in maggioranza, non le manda a dire al sindaco e alla giunta. Il riferimento del consigliere è alla situazione di degrado che regna in alcune zone del territorio comunale. “Vorrei che l’assessore Guidi – prosegue Cofrancesco – insieme a tutta la giunta, facessero un giro insieme a me per conoscere in quale situazione di degrado vive la nostra città. Sui social vengono postati video con autovetture abbandonate da anni ricettacoli di sporcizia, al cimitero di Turano l’erba alta ha coperto finanche la segnaletica verticale con grossi rischi per i cittadini, parcheggi comunali con erba altissima mezzi bruciati, in alcuni parchi comunali le piante entrano all’interno delle finestre degli appartamenti privati. Forse dimentichiamo che dove c’è degrado, dove c’è incuria, nasce quella che si chiama microcriminalità. I cittadini si sentono autorizzati all’abbandono di autovetture motocicli e materiali vari”.

“Nel nostro programma elettorale – prosegue Cofrancesco – era scritto a chiare lettere che il decoro e la sicurezza dei cittadini, dovevano essere i due punti fondamentali per la ripartenza della nostra città in termini di turismo e di lavoro. Approssimazione su tutto, non esiste una programmazione della manutenzione del verde, se esiste non viene rispettata, però devo dire che siamo molto efficienti, con una velocità estrema, a transennare e iniziare i lavori dall’oggi al domani, tre, quattro, cinque cantieri aperti, ormai ho perso il conto”.

“Un’amministrazione lungimirante – suggerisce il consigliere – deve guardare avanti, in un futuro prossimo che è dietro l’angolo, sicuramente non possiamo presentarci all’appuntamento del 2023 non ancora pronti, in termini di programmazione di quelle opere essenziali che dovrebbero dare alla nostra città il decoro e la bellezza che merita.

In chiusura il consigliere del gruppo misto si augura che “quanto argomentato sia da stimolo a questa amministrazione per porre rimedio alle tantissime segnalazioni che giornalmente ci vengono fatte dai cittadini”.