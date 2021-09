La coalizione a sostegno di Gianni Lorenzetti Sindaco presenta lista e programma elettorale

MONTIGNOSO – Venerdì 3 settembre 2021, alle ore 18.30 presso lo Stadio A. Del Freo di Montignoso, la coalizione a sostegno di Gianni Lorenzetti Sindaco presenterà la lista e il programma elettorale.

L’invito – fanno sapere dall’amministrazione – è aperto e rivolto a tutti, ma per partecipare all’evento sarà necessario mostrare il Green Pass, rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Sarà possibile seguire la presentazione anche attraverso la diretta sulla pagina Facebook “Gianni Lorenzetti – Verso nuovi traguardi”. In caso di pioggia l’incontro verrà spostato presso la nuova palestra di Cinquale in via delle Cateratte.