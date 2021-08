«Foce del Frigido “tappata”, come i tombini». L’allarme di Italia Nostra all’assessore Guidi

MASSA – In vista del termine della stagione estiva, l’attenzione è rivolta alla stagione fredda e alle sempre più frequenti “bombe d’acua” che si abbattono sulle città causando disagi e, talvolta, tragiche alluvioni. Per questo, il presidente della sezione di Massa e Montignoso di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, ha scritto una lettera all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Massa, Marco Guidi, evidenziando alcuni problemi che, secondo lui, andrebbero risolti prima dell’arrivo del freddo.

«Il primo é il tappo del Frigido, – scrive Giampaoli – che ha raggiunto la chiusura totale rendendo il fiume molto più pericoloso,nonostante il rialzo delle sponde, nell’ipotesi della solita bomba d’acqua. Il secondo riguarda le fognature del centro città che ad un veloce sopralluogo risultano tappate. Sicuramente lo sono quelle di via Giovanni Pascoli dove per anni, insieme ad amici, in questo periodo abbiamo sempre provveduto a stapparle per agevolare il deflusso delle acque bianche in fogna».

«Egregio assessore, – conclude Giampaoli – questi sono piccoli problemi ma se non si interviene rischiano di diventare importanti e creare gravi danni alla città».