«Commissione indagine Serinper e la capriola di Benedetti. Cosa deve nascondere la maggioranza?»

MASSA – «Dopo le farneticanti dichiarazioni del presidente Benedetti che tocca il punto più basso della sua negativa esperienza presidenziale, offrendo l’ennesima riprova della sua incapacità a guidare il Consiglio comunale, corre l’obbligo di ricordare allo stesso presidente che la commissione d’indagine è prevista nel nostro regolamento, mentre quella formata dal sindaco è del tutto anomala; quasi creata ad arte». L’opposizione risponde al presidente del Consiglio comunale Stefano Benedetti sul caso della bocciatura della commissione d’indagine sul caso Serinper e interviene nuovamente coi consiglieri Gabriele Carioli, Stefano Alberti, Giovanni Giusti, Alessandro Volpi, Dina Dell’Ertole, Elena Mosti, Luana Mencarelli, Paolo Menchini, Ulian Berti e Agostino Incoronato.

«È bene chiarire, a riguardo – proseguono i consiglieri di minoranza – che la commissione di indagine proposta dalla minoranza sarebbe a costo zero perché non è previsto alcun gettone di presenza per i lavori di tale commissione. Lo stesso Benedetti, peraltro, ha dovuto già sconfessare il voto di Forza Italia in commissione, dove la stessa forza politica si era astenuta. Il presidente del Consiglio, con una delle sue solite, formidabili capriole, si era dichiarato infatti favorevole in prima istanza alla costituzione della stessa commissione, sostenendone anzi la necessità, salvo poi uscire con l’ultima sparata con cui ha sostenuto la propria contrarietà».

«Ribadiamo con ancora più forza – concludono – che l’opposizione non ha nulla da nascondere a differenza della maggioranza e fa fatica a comprendere come si possa ridurre una questione tanto rilevante a mere tattiche di basso cabotaggio: del resto la scombinata vicenda del gruppo di Forza Italia e la fioritura di nuovi singolari simpatizzanti per la giunta Persiani non fanno presagire nulla di buono. Al presidente chiediamo piuttosto di verificare tutte quelle commissioni che sono costate migliaia di euro, convocate senza alcun reale risultato, come ad esempio le cinquanta inutili sedute per uno scomparso Regolamento dei dehors».