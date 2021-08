Montignoso, pioggia di critiche sulla Tari. Il vicesindaco Gianfranceschi fa chiarezza

MONTIGNOSO – Negli scorsi giorni è arrivata una pioggia di critiche, sui social network, nei confronti del Comune di Montignoso, riguardanti la Tari, la tassa sui rifiuti, e un presunto aumento di essa. Per questo motivo, il vicesindaco e assessore alle Finanze Raffaello Gianfranceschi ha deciso di rispondere a tali critiche con un lungo comunicato.

«Ritengo sia opportuno fare un po’ di chiarezza rispetto alle polemiche, apparse in questi giorni, relative a presunti aumenti della Tari, polemiche promosse in maniera del tutto pretestuosa e demagogica. Mi pare intanto doveroso ricordare che, per legge, il gettito della Tari serve a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio che nel nostro Comune raggiunge livelli di efficienza indiscutibili. La Tari è disciplinata da norme nazionali oltre che da un regolamento comunale del 20-06-2020 (delibera del Consiglio Comunale n° 22 ). – spiega Gianfranceschi – Nell’anno 2020, con la prima ondata di pandemia, per non aggravare la già difficile situazione economica dei cittadini, abbiamo deciso di confermare la tariffa del 2019 e di diluire il pagamento con un primo acconto pari al 70 % del dovuto (suddiviso in tre rate), per poi richiedere il saldo nel 2021.

Sempre nel 2020 è intervenuta una modifica della legislazione nazionale di base che, è bene precisarlo, ha determinato un aumento della quota fissa dell’imposta; per attenuare i rincari che ne sarebbero conseguiti sono stati applicati dei correttivi attingendo al bilancio (denominati riduzioni covid-19) e applicati alle quote variabili di tutte le utenze».

«Tutti i cittadini di Montignoso hanno usufruito di queste riduzioni di tariffa. Il confronto deve essere fatto con il totale delle tariffe del 2020 (acconto + saldo) e che, ricordiamo, sono uguali a quelle del 2019. La tariffa per i nuclei familiari è graduata per numero di partecipanti al nucleo familiare (da n. 1 persona , fino a 6 persone e più), ed ai mq di abitazione, e la riduzione Covid19 è applicata direttamente alle tariffe di riferimento. In relazione al nucleo familiare e alla dimensione della casa l’incidenza agevolativa del contributo può risultare più alta o meno efficace, ma è evidente che, se non avessimo applicato la riduzione covid, la tariffa sarebbe risultata molto più alta per tutti i cittadini. La tariffa per le “non domestiche” (che si compone sempre di quota fissa e quota variabile), viene abbattuta percentualmente (e per tutte le utenze) di circa il 10%. Inoltre, per dieci categorie che nel 2020 hanno subito il massimo disagio per effetto della pandemia, abbiamo deciso di applicare un’ulteriore riduzione di circa il 20% (medio), che si somma alla precedente riduzione. – aggiunge Gianfranceschi – Leggo sui social e su alcuni articoli di stampa che ci sarebbero incrementi diffusi per tutti del +3%, fino a casi di incremento (addirittura) del 17%. Si tratta di affermazioni che non corrispondono in alcun modo al vero; i numeri parlano chiaro e mal si prestano alla propaganda. Invito i cittadini ad effettuare i confronti rispetto a quanto complessivamente pagato nell’anno 2020 e, nel caso venissero riscontrate delle anomalie, arecarsi all’Ufficio Tributi per una verifica ed eventuale correzione di errore. In ultimo, ricordo che è stato istituito un fondo a cui possono accedere le famiglie con Isee ridotti e/o con particolari situazioni di di disagio familiare. Abbiamo alzato molto la soglia Isee nella consapevolezza che il 2020 è stato particolarmente difficile. Da una verifica effettuata con applicazione alla tariffa media, si potranno raggiungere circa 150 famiglie in momentaneo stato di necessità, ovvero circa il 13% delle utenze».

«A questo scopo stiamo verificando la possibilità di aumentare la dotazione del fondo che, naturalmente, deve essere compatibile con le poste di bilancio. – conclude il vicesindaco – Comprendo che il periodo elettorale stimoli la fantasia degli oppositori, ma i fatti sono questi, ed il resto è propaganda».