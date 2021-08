Forza Italia Massa, Guadagnucci coordinatore del gruppo consiliare: «Da oggi inizia una nuova fase»

MASSA – Il gruppo consiliare di Forza Italia Massa (consiglieri Cagetti, Guadagnucci e Benedetti), riunitosi nei giorni scorsi, ha eletto all’unanimità come coordinatore il consigliere comunale Luca Guadagnucci, già presidente della Commissione Urbanistica del Comune. “La scelta – spiegano dal gruppo – è stata condivisa con la dirigenza del partito e con i militanti e si è resa necessaria dopo l’ultima riunione del Coordinamento Provinciale, svoltasi alla presenza del Coordinatore Regionale Sen. Massimo Mallegni, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e le strategie dell’attività politica di Fi nel Comune di Massa, con il nobile obiettivo di mantenere unito il centro destra, requisito ritenuto indispensabile per la riconferma del nostro Sindaco Francesco Persiani. Oggi il Gruppo Consiliare di Forza Italia inizia una nuova fase di collaborazione costruttiva con l’amministrazione comunale, grazie anche al rilancio del partito a livello nazionale e all’impegno del Presidente Silvio Berlusconi e del Responsabile Regionale Massimo Mallegni, con l’auspicio che lo stesso partito a livello locale, sappia interpretare le decisioni assunte a larghissima maggioranza dalla dirigenza provinciale che ha dato inizio alla campagna elettorale per le prossime amministrative, tesa al raggiungimento di un grosso risultato, sia per Forza Italia che per l’intera coalizione”.

“Il prossimo obiettivo – spiegano poi Cagetti, Guadagnucci e Benedetti -, perfettamente in linea con i segretari nazionali, sarà la collaborazione diretta e costante con la Lega, in attesa della realizzazione del progetto federativo lanciato proprio da Berlusconi e Salvini in questi giorni. E’ evidente che questo processo di trasformazione del gruppo consiliare di Forza Italia e in contemporanea, la nascita di “Massa Civica”, oltre naturalmente alla nomina del Delegato Luigi Della Pina e quindi del coinvolgimento diretto del Cdu all’interno dell’amministrazione comunale, rappresentano un passo avanti e un valore aggiunto che nel prossimo futuro sarà sicuramente determinante per il successo elettorale del centro destra alle amministrative del 2023 e per la riconferma del Sindaco Francesco Persiani”.