CARRARA – Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara torna sull’argomento relativo al degrado in cui versa il “parco del

partigiano” ad Avenza, in prossimità della scuola primaria Finelli.

«Frequentati da bambini e famiglie di giorno ed abbandonato alla mercé di balordi nottetempo, che lo riempiono, nella migliore delle ipotesi di

bottiglie e mozziconi di sigarette. Balordi che, alcune sere fa, hanno dato in escandescenza azzuffandosi tra loro. – scrive il coordinamento di Fratelli d’Italia – Tutto questo perché nessuno si preoccupa di provvedere alla chiusura del l parco nelle ore serali e notturne, nonostante l’amministrazione comunale grillina abbia stipulato una convenzione con una associazione, pagata con soldi pubblici, per provvedere alla chiusura serale ed alla riapertura la mattina successiva».

Foto 2 di 2



«Fratelli d’Italia chiede pertanto nuovamente ai disattenti amministratori grillini di far rispettare detta convenzione, per evitare che i piccoli fruitori del parco possano trovarsi a contatto con oggetti pericolosi. Se dovesse continuare il menefreghismo da parte dell’amministrazione comunale, nell’applicare e far rispettare la convenzione, il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, si vedrà costretto ad informare la Corte dei Conti e la Procura della Repubblica delle omissioni».