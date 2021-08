Puzza e degrado per i cassonetti ad Ortola, Menchini (M5s): «Basta promesse, prima che la rabbia degeneri»

MASSA – «Situazione vergognosa e cittadini esasperati, non ci sono altre parole per descrivere quanto sta accadendo nella frazione di Ortola». A parlare è il consigliere comunale dei 5Stelle Paolo Menchini, dopo l’ennesimo sopralluogo in via Frangola.

«Ho appena protocollato una nuova interrogazione per segnalare la puzza, il degrado e soprattutto la rabbia dei residenti di Ortola che non sono più intenzionati a sopportare il disagio provocato dai cassonetti di via Frangola perennemente stracolmi e maleodoranti. – spiega Menchini – Non bastano più le promesse che mi sono state fatte dal Comune (anche da Asmiu, attraverso l’amministratore unico Fornari e il direttore Gatti) è tempo che l’amministrazione comunale intervenga in modo risolutivo, a costo di presidiare la zona con personale e utilizzare telecamere fisse, prima che la rabbia dei residenti degeneri».