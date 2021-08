Mencarelli (M5s): «Delimitatori di carreggiata in stato d’incuria, ma ancora nessuno è intervenuto»

MASSA – «Avevo presentato un’interrogazione sullo stato di incuria dei delimitatori di careggiata in tre punti nevralgici della città che mi erano stati segnalati da cittadini preoccupati dall’essere stati testimoni di diversi incidenti: via Marina Vecchia di fronte all’istituto scolastico, via Carducci di fronte al supermercato e piazza IV Novembre, il vecchio spartitraffico di fronte all’ingresso della via per accedere alla stazione. Sono tutti e tre difficilmente individuabili in quanto ai primi due mancano i birilli con le placche catarinfrangenti e al terzo il cartello di segnaletica verticale». A parlare è la consigliera comunale a Massa del Movimento 5 Stelle, Luana Mencarelli, che pone l’attenzione sulla sicurezza stradale per le vie della città.

«Soprattutto quando la luce del giorno diminuisce, la loro presenza difficilmente distinguibile dalla carreggiata, potenzialmente rappresenta un rischio per la circolazione. – continua Mencarelli – Chiedevo quindi cosa si intendesse fare per risolvere questa criticità e mi è stato risposto che “in primo luogo” evidenziavano che la zona di piazza IV Novembre è attualmente oggetto di lavori, credendo forse non me ne fossi accorta e quindi la situazione di temporaneo disagio è inevitabile, ma che erano state prese “le misure per evitare condizioni di rischio”».

«In merito avrei più di un’obiezione da fare perché la situazione di potenziale rischio non è affatto evitata, ma tutt’oggi presente e che se il disagio è inevitabile, la sicurezza dovrebbe essere curata a prescindere. Inoltre la risposta, datata 5 Luglio, riportava anche che in seguito alla mia interrogazione stavano “valutando gli interventi interinali da attuare”, che io a più di un mese non ho ancora visto realizzare. – conclude Mencarelli – Inoltre domando, ma per gli altri punti segnalati nella mia interrogazione nulla da dire? Rientrano anche quelli nell’inevitabile disagio creato dal cantiere in Piazza della Stazione?».