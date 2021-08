«Il caso di Panesi e Master un’occasione per riflettere sulle partecipate»

MASSA – Il caso della Master ha animato ulteriormente l’estate della politica massese. La partecipata del Comune ha visto l’abbandono dell’amministratore unico Panesi, decisione che ha attirato sulle scelte della giunta Persiani diverse critiche. Come quella di Andrea Barotti, consigliere comunale di Arcipelago Massa, che in un comunicato scrive: «Alcuni giorni fa, come da articoli di stampa, un vivace confronto tra il sindaco e l’ex amministratore unico di Master ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica la politica, le scelte della giunta sovranista nell’ambito, assai delicato, delle partecipate».

«Persiani, come era già accaduto per Asmiu, pur riconoscendo le capacità e i meriti di Panesi ha deciso di non rinnovargli l’incarico sostenendo che la turnazione garantirebbe il mantenimento dei risultati conseguiti o traguardi ancor più lusinghieri; questa giustificazione, fermo restando che spetta agli utenti valutare un servizio, non credo sia convincente. Per essere più chiaro, difficilmente degli azionisti mettono alla porta un amministratore a cui attribuiscono il raggiungimento dei traguardi attesi. – dice Barotti – La reazione di Panesi non è stata quella di un manager che ha concordato l’uscita per poter ricoprire altri incarichi o perché stanco ma di una persona, spesasi anche politicamente, delusa; la coincidenza che il cambio al timone della Master sia avvenuto con la nascita del gruppo consigliare “Massa civica” ha fatto nascere dubbi, dietrologie che Persiani, gli ex Forza Italia e l’ex candidato sindaco, ex Alternativa Civica, Menchini potrebbero, dando sostanza al concetto di trasparenza, spazzare via».

«Il caso Panesi, probabilmente destinato ad aggiungersi a quelle vicende conclusesi con toni polemici (ricordo come si chiuse il sipario per Mottini, Lama, Ravagli), offre l’occasione per riflettere sull’obiettività di giudizio del sindaco quando deve esaminare l’operato delle persone da lui stesso nominate e penso, ad esempio, alle sue rassicurazioni sulla vecchia ricicleria poi smentite dai fatti (un insuccesso comporterebbe una responsabilità politica perciò praticare l’imparzialità è esercizio forse eccessivo da chiedere). – prosegue Barotti – Temo che l’amministrazione continui a sfornare degli spot anziché affrontare la realtà. Sembra che gli obiettivi mancati siano visibili soltanto ai cittadini; il pessimo stato in cui versano strade, verde, decoro delle zone periferiche è un dato che un comunicato, delle cifre non possono nascondere. È il caso del tanto sbandierato utile Asmiu da ben trecentosessantatremila euro, non considerando le somme investite (un utile dovrebbe essere misurato, se si restasse soltanto sulle cifre, confrontando capitali spesi e ritorno economico; “un buon affare” dipende dalla redditività), poiché se da un lato il servizio, purtroppo, non è stato all’altezza delle aspettative, dall’altro la cifra, pubblicizzata dall’amministrazione, è al lordo delle imposte. Il contributo versato, dal Comune, alle casse statali ammonterebbe a circa €117.000 e così la propaganda, al di là del numero esatto, ha determinato un maggior onere per i contribuenti; costo evitabile limitando, al minimo, l’utile economico per raggiungere, invece, l’utile sociale».

«In sintesi, misurare l’efficienza di Asmiu con il ricavo numerico non si è rivelata una buona idea. Credo che se la “sovrattassa” pagata dagli utenti fosse stata utilizzata per acquistare nuovi cassonetti (oltre un centinaio), i residenti delle zone montane, delle periferie non toccate dalla differenziata avrebbero avuto un beneficio. Se parte di quel denaro fosse finito in spesa per assumere qualche dipendente stagionale in più avremmo offerto un opportunità di lavoro (alleviando le difficoltà di qualche famiglia), migliorato la pulizia delle spiagge libere o di strade fuori dal centro con effetti positivi per il turismo e per i cittadini. – chiude Barotti – Concludendo, spero che l’amministrazione e il sindaco oltre a dimostrare, con risultati ormai deludenti, quanto siano creativi nel promuoversi inizino, almeno sul finire del mandato, a dar prova di buona gestione del territorio e di obiettività, evitando l’imbarazzo di essere smentiti dai cittadini, quando analizzano l’efficiacia della loro azione di governo».